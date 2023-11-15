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Диетолог перечислил полезные свойства зелени

The Conversation: употребление свежей зелени полезно для сердца и иммунитета

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Диетолог Свраджит Саркар рассказал, что употребление шпината, листовой капусты, руколы и кресс-салата способно укрепить сердечно-сосудистую и иммунную системы. Кроме того, свежая зелень богата различными витаминами и минералами. Об этом сообщает The Conversation.

Врач объяснил, что в шпинате много железа, кальция, калия, витаминов С и К. Также это хороший источник антиоксидантов, которые могут снизить риск развития многих заболеваний, включая болезни сердца и некоторые виды рака. Антиоксиданты — это вещества, которые защищают клетки организма от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Калий способствует снабжению мозга кислородом, повышая умственную активность, а железо помогает поддерживать в тонусе иммунную систему.

Листовая капуста (коллард) является богатым источником лютеина, который важен для здоровья глаз. Кроме того, в ней много клетчатки. Это не перевариваемые пищевые волокна, употребление которых поддерживает разнообразие микрофлоры кишечника и улучшает пищеварение.

Также диетолог подчеркнул важность употребления руколы. Рукола содержит много полифенолов — растительных пигментов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Полезен для здоровья и кресс-салат. Входящий в его состав витамин А укрепляет здоровье глаз. Он является частью зрительных пигментов сетчатки.

Врач добавил, что в зелени очень мало калорий. Увеличение количества салатов в рационе может поспособствовать похудению.

Ранее врач опровергла миф о вреде нитратов для здоровья.

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