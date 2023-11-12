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Эксперт рассказала о техниках уборки, которые способствуют похудению

Daily Mail: мытье полов на корточках и чистка плитки в ванной помогают похудеть

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Freepik.com

Особые техники выполнения уборки позволят заменить ею тренировку, сжечь калории и укрепить различные мышцы. Об этом Daily Mail рассказала доктор Дастон Моррис, профессор по укреплению здоровья и здоровому поведению в Университете интегративного здоровья Мэриленда.

Часовая тренировка умеренной интенсивности (например, быстрая ходьба или выполнение силовых упражнений) позволяет потратить в среднем 300-400 килокалорий (ккал). Но израсходовать такое же количество энергии может помочь уборка. Так, 30 минут уборки пылесосом или вытирание пыли «сожгут» 80 ккал, а отведения прямой ноги в сторону или подъемы на носках при протирании полок помогут проработать мышцы и верха, и низа тела. Чтобы повысить расход энергии, можно добавить выпады и приседания для перемещения по комнате во время мытья полов руками. Всего 10 минут уборки на корточках позволят потратить 80 ккал.

Также эксперт рассказала, что эксперимент с участием профессиональных клинеров показал: уборка кухни сжигает больше калорий, чем уборка любой другой комнаты. Ручное мытье посуды сжигает около 160 ккал за полчаса. Очистка плитки в ванной в течение получаса сожжет целых 100 калорий и задействует мышцы кистей, рук и плеч. Стирка позволяет потратить до 50 ккал за полчаса, если приседать на корточках при загрузке и разгрузке стиральной машины и сушилки. При этом важно работать обеими руками и иногда менять доминирующую, чтобы не перетренировать одну сторону.

«Если вы используете уборку дома как способ увеличить физическую активность, занимайтесь ею по 20–30 минут каждый день. Чтобы обеспечить мышечный баланс, в один день сосредоточьтесь на стирке и вытирании пыли, на следующий день – на уборке в ванной, а в другие дни – на уборке пылесосом и мытье полов», – заключила Моррис.

Ранее ученые развеяли миф о необходимости 10 тысяч шагов в день.

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