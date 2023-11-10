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Ученые нашли связь между подводными оползнями и цунами

GSR: обрушение пород на морском дне может породить разрушительные волны

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Unsplash

Американские ученые из Университета штата Огайо пришли к выводу, что морские оползни могут вызывать мощные цунами, угрожающие береговым районам. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Выводы специалистов основаны на изучении последствий подводного схода камней и грунта, случившегося недалеко от побережья штата Орегон в геологической местности, известной как зона субдукции Каскадия. Она тянется вдоль западного побережья Северной Америки от острова Ванкувер в Канаде до мыса Мендосино в Северной Калифорнии.

Обрушение, известное как «Оползень 44-N» или просто 44-N, произошло, когда массивные фрагменты породы скатились с высоты 1200 метров под углом 13 градусов и проехали по дну еще 10 километров. Несмотря на сопротивление воды, оползень двигался со скоростью около 60 метров в секунду, оставив за собой многокилометровый деформированный шлейф толщиной в 275 метров.

Согласно расчетам ученых, сила удара оползня 44-N была достаточной, чтобы вызвать сильное цунами, однако неясно, произошло ли оно в этом случае или нет. Исследователи также точно не выяснили, когда именно случилось описанное ими событие.

В исторических хрониках есть примеры подобных катастроф. По словам исследователей, в 1929 году землетрясение к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд спровоцировало подводный оползень, двигавшийся со скоростью 15-30 метров в секунду. Смещение пород породило сильное цунами, разрушившее несколько прибрежных поселений и разорвавшее подводные кабели связи между США и Европой. Жертвами стихии стали 29 человек.

«Подводные оползни иногда могут двигаться так быстро, что наносят ущерб инфраструктуре глобальных интернет-кабелей, проходящих по дну океана, а также вызывают и даже усиливают цунами. Без более совершенных технологий визуализации морского дна прошлые оползни и угрозы будущих обвалов могут остаться незамеченными», — отметил соавтор исследования Дерек Сойер.

Ранее у берегов Японии возник новый остров из-за извержения подводного вулкана.

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