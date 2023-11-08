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Создан метод для «вынюхивания» новых молекул в море

ACSCS: экспериментальное устройство находит невидимые соединения под водой

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BALTICTECH/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Французские ученые из Университета Экс-Марсель разработали новый метод обнаружения молекул в морской среде. Они создали прибор, улавливающий и анализирующий растворенные соединения с помощью способа, сходного с обонянием. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Central Science (ACSCS).

Портативное устройство прокачивает морскую воду через диски, похожие на подушечки для снятия макияжа. Данные фильтры адсорбируют молекулы для последующего изучения.

Специалисты протестировали систему в пещерах Средиземного моря на глубине чуть более 20 метров. После отбора проб ученые оценили уловленные соединения с помощью масс-спектрометрии. Полученные образцы имели разнообразный состав, причем многие из них имели неизвестные молекулярные структуры.

Исследователи считают, что созданная ими технология станет перспективным способом для поиска новых натуральных продуктов и лекарств.

Следующим шагом станет адаптация устройства для автономной и долгосрочной фильтрации морской воды на большой глубине.

Ранее тюлени помогли ученым обнаружить неизвестный антарктический каньон.

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