Создан метод для «вынюхивания» новых молекул в море

Французские ученые из Университета Экс-Марсель разработали новый метод обнаружения молекул в морской среде. Они создали прибор, улавливающий и анализирующий растворенные соединения с помощью способа, сходного с обонянием. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Central Science (ACSCS).

Портативное устройство прокачивает морскую воду через диски, похожие на подушечки для снятия макияжа. Данные фильтры адсорбируют молекулы для последующего изучения.

Специалисты протестировали систему в пещерах Средиземного моря на глубине чуть более 20 метров. После отбора проб ученые оценили уловленные соединения с помощью масс-спектрометрии. Полученные образцы имели разнообразный состав, причем многие из них имели неизвестные молекулярные структуры.

Исследователи считают, что созданная ими технология станет перспективным способом для поиска новых натуральных продуктов и лекарств.

Следующим шагом станет адаптация устройства для автономной и долгосрочной фильтрации морской воды на большой глубине.

Ранее тюлени помогли ученым обнаружить неизвестный антарктический каньон.