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Телескоп «Евклид» отправил первые изображения миссии «Темной Вселенной»

Телескоп «Евклид» отправил на Землю первые изображения миссии «Темной Вселенной»

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Melissa Weiss

Космический телескоп «Евклид» передал свои первые изображения в рамках миссии, которая обещает приоткрыть завесу над «темной вселенной». Об этом пишет The Guardian.

Миссия Европейского космического агентства (ЕКА) стоимостью в 1 млрд евро сосредоточена на темной материи и темной энергии, которые вместе составляют 95% Вселенной, но их природа практически не разгадана учеными. Первые изображения показывают скопление галактик Персея и туманность Конская Голова с высокой точностью и захватывают всего около 100 000 галактик на одном снимке, демонстрируя способность телескопа проводить чрезвычайно точные наблюдения на огромном пространстве космоса.

В конечном итоге телескоп, который может обнаруживать галактики на расстоянии до 10 миллиардов световых лет, может создать самую большую космическую 3D-карту.

Это позволит астрономам узнать о распределении темной материи и изучить влияние темной энергии в ранней Вселенной.

Темная материя пронизывает Вселенную и действует как космический клей, скрепляющий галактики, а темная энергия — это название силы, которая, как считается, ускоряет расширение Вселенной.

Профессор Кэрол Манделл, директор по науке ЕКА заявила, что миссия, стартовавшая в июле, раздвинет границы научных знаний на неизведанную территорию «за пределами Эйнштейна».

Также стало известно об астероиде в Солнечной системе, который может содержать элементы, которых нет в таблице Менделеева.

Ранее российские ученые начали работать над детектором для поиска темной материи.

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