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Житель турецкого города нашел под своим домом руины древнего города

Житель турецкого Кайсери нашел под домом 2000-летний подземный город

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Oleg Proskurin/Shutterstock

Житель турецкого города Кайсери нашел под своим домом подземный город возрастом примерно две тысячи лет. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Мустафа Халыджыоглу, живущий в Кайсери, обнаружил под своим домом, который он начал ремонтировать пять лет назад, подземный город возрастом 2 тысячи лет», — сообщается в сюжете.

Халыджыоглу рассказал, что пространство под его домом его семья долгое время использовала как сарай и хранилище для сена. После того как он смог очистить это место от грязи, перед мужчиной открылась сеть тоннелей. По его оценкам, общая площадь подземного города под его домом составляет до 300 квадратных метров.

Профессор Осман Осзой дополняет, что под домом Халыджыоглу находится как минимум два независимых друг от друга слоя, которые можно пересечь с помощью туннелей.

Город Кайсери стоит на месте древней Каппадокии — здесь обнаружено большое количество подземных городов и пещерных монастырей, а сам город в древности назывался Кесария, или Цезарея, и являлся центром римской провинции.

До этого в Италии нашли нетронутую гробницу этрусков с редкими артефактами.

Ранее ученые подтвердили, что древние египтяне не строили Большого Сфинкса.

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