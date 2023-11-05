В Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров

Специалисты Института исследований землетрясений при университете Токио сообщили об образовании нового острова диаметром около 100 м в результате извержения подводного вулкана. Об этом сообщает ТАСС.

По данным специалистов Института исследований землетрясений при Токийском университете, извержение подводного вулкана произошло в районе острова Ио (также известного как Иводзима. — «Газета.Ru»).

Отмечается, что 30 октября удалось получить кадры с воздуха многократных фреатических взрывов, при которых нагретая магма соприкасается с водой. По данным института, образовывавшиеся в результате каменные глыбы поднимались на высоту до 50 м.

Недалеко от места извержения был обнаружен сформировавшийся новый остров диаметров около 100 метров. По расчетам специалистов, его ждет дальнейшее увеличение в случае извержения.

27 октября специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили, что они ожидают мощное извержение Ключевского вулкана на Камчатке.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.