Названы негативные последствия сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни или недостаточная активность могут негативно сказаться на физическом и психическом здоровье человека. Более того, сидение в течение восьми часов в день и дольше наносит сердечно-сосудистой системе вред, сопоставимый с курением. Об этом сообщает News Medical.

Длительное сидение может увеличить риск развития варикозного расширения вен, поскольку в ноги устремляется больше крови. Это может привести к тромбозу — состоянию, при котором на внутренней стенке сосуда образуется сгусток крови (тромб). В любой момент тромб может оторваться и перекрыть движение крови к жизненно важным органам.

Кроме того, недостаточная активность увеличивает риск развития гипертонии. Последствиями повышенного кровяного давления могут стать инфаркт миокарда, аневризма, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и инсульт. Также отмечается, что сидение более восьми часов в день вредит организму та же сильно, как курение.

Смягчить последствия пассивного образа жизни может ежедневная активность — рекомендуется заниматься 60-75 минут в умеренном темпе. Сердечно-сосудистая и пищеварительная системы человека функционируют более эффективно, когда тело находится в вертикальном положении. Помимо этого, упражнения и прогулки увеличивают ежедневный расход калорий и помогают сбросить вес, тем самым снижая риск развития ожирения и сахарного диабета.

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