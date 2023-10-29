На берег США выбросило рыбу, самцы которой паразитируют на самках

В Калифорнии зафиксировали редкий случай выброса на берег Тихоокеанской футбольной рыбы. Об этом сообщает Live Science.

Тихоокеанская футбольная рыба (Himantolophus sagamius) — один из более чем 300 видов удильщиков, обитающих в глубоководных водах по всему миру. Черную рыбу длиной 36 сантиметров со стеблем на голове в октябре 2023 года выбросило на пляж парка Кристал-Коув в Южной Калифорнии.

Как объяснили ученые, этот вид обитает в Тихом океане на глубине от 600 до 1000 метров. Они имеют прозрачные зубы и большой рот, способный всасывать и проглатывать добычу размером с их собственное тело.

Особь оказалась самкой. Они могут достигать 61 сантиметра в длину, в то время как самцы примерно в 10 раз меньше: они эволюционировали, чтобы присасываться к самкам и выступать в качестве паразитических поставщиков половых клеток на протяжении всей жизни.

«Только самки обладают длинным стеблем на голове с биолюминесцентными кончиками, используемыми в качестве приманки для поимки добычи. Самцы некоторых видов удильщиков сливают свою кровеносную систему с организмом самки, в конечном итоге сливаясь с ней до тех пор, пока от них не останется ничего, кроме семенников для размножения», — написали в своем сообщении представители парка Кристал-Коув.

Во всем мире было собрано всего около 30 экземпляров этого вида, поэтому это открытие предоставит ценную информацию о жизни тихоокеанской футбольной рыбы.

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