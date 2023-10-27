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Ученые назвали четыре лучших способа борьбы с космическим мусором

IJSPR: орбитальные обломки лучше всего удалять гарпунами, магнитами и лазерами

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NASA's Goddard Space Flight Center

Американские ученые из Университета штата Флорида определили четыре наиболее экологических безопасных, относительно дешевых и эффективных метода борьбы с космическим мусором на орбите. Исследование опубликовано в научном журнале International Journal of Student Project Reporting (IJSPR).

По мнению исследователей, самым продвинутым и одновременно самым затратным методом избавления от обломков в околоземном пространстве может быть лазерная абляция — испарение объектов импульсами энергии.

Гораздо дешевле обойдется захват мусора с помощью гарпуна и сети. Еще один подход предусматривает улавливание космических отходов механическими клешнями либо применение магнита. За исключением лазерной абляции, любой из предложенных способов потребует месяцев, чтобы, к примеру, поймать вышедший из строя спутник и перевести его на более низкую орбиту, где он сгорит в атмосфере Земли, или отправить его в некую зону «космической свалки».

По сути, ни один из рассмотренных подходов не будет работать идеально, и ни один из них вряд ли будет экономически эффективным или эффективным по времени с использованием современных технологий. Однако вполне возможно, что сочетание методов может работать синергетически, чтобы преодолеть недостатки каждого и развить их сильные стороны, отметили исследователи.

Ранее российские ученые предложили концепцию орбитальных экранов, превращающих энергию от ударов космомусора в тепло.

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