Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в Камчатском крае

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от острова Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 117 км от села Никольского, расположенного на острове Беринга Командорского архипелага. Глубина залегания очага составила 47 км», — указано в сообщении.

В селе Никольском толчок ощущался силой до четырех баллов. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

25 октября у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8, другое, магнитудой 4,9, случилось в акватории Тихого океана в 195 километрах юго-западнее Усть-Камчатска.

До этого сообщалось, что в двух школах в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района были отменены занятия из-за пеплопада, вызванного извержением вулканов Ключевской и Безымянный.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.