В России намерены развернуть две тысячи новых спутников к 2036 году

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», сообщила, что мощности предприятий позволяют к 2036 году вывести на орбиту свыше двух тысяч беспилотников. Об этом говорится в документах, подготовленных для президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Отмечается, что на базе АО «Решетнев» работает конвейерное производство аппаратов для сборки спутников.

«Реализация этих и других мероприятий позволит к 2036 году развернуть на различных орбитах более двух тысяч новых космических аппаратов разных типов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом во время выхода в открытый космос в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов был запущен студенческий спутник «Парус-МГТУ». Запуск спутника осуществлялся с помощью специального пускового устройства. После запуска космонавты будут следить за тем, как раскрывается солнечный парус спутника. Изменяя длину паруса, бомбардируемого солнечными заряженными частицами, можно регулировать тягу и тем самым менять орбиту спутника.

В России создадут вечный двигатель для спутников.