Российские ученые превратили навоз в высококалорийный и экологичный газ

Оптимальные условия переработки навоза в горючий газ установили ученые Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). Об этом пишет журнал Biomass Conversion and Biorefinery.

Исследователям с помощью термической обработки микроволновым излучением (СВЧ) отходов животноводства удалось получить высококалорийное и экологичное топливо, которое содержит высокую долю водорода.

Ученые обратили внимание, что замещение ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии — один из способов уменьшить загрязнение окружающей среды.

В частности, отходы животноводства является источником парниковых газов — метана, оксидов углерода.

В августе стало известно, что ученые сумели извлечь ДНК из глиняного кирпича возрастом 2900 лет. Он был доставлен из дворца короля Ашурнасирпала II (883–859 гг. до н. э.) в Нимруде (Ирак).

Ранее ламы пришли на помощь ученым в борьбе с изменением климата.