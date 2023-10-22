Найдено самое раннее изображение каменного инструмента раннего палеолита

Группа исследователей из Дартмутского и Кембриджского университетов (США) обнаружила самое раннее изображение ашельского ручного каменного топора на картине «Меленский диптих», созданной около 1455 года Жаном Фуке. Результаты исследовательской работы были опубликованы в журнале Cambridge Archaeological Journal (CAJ).

Это произведение состоит из двух частей, которые в настоящее время находятся в разных городах: левая створка — в Берлине, правая — в Антверпене. Специалисты давно предполагали, что это две части одного диптиха, но только в современности было установлено, что обе доски, использованные для написания картин, являются частью одного и того же дерева.

На левой части изображен молящийся мужчина в красной мантии по имени Этьен Шевалье — казначей Франции и дипломат. Рядом стоит святой Стефан, который держит в руках Новый Завет, а на книге лежит камень. Он на 95% совпадает с формой ашельского топора, который на картине символизирует смерть через «побивание камнями святого Стефана, первого христианского мученика».

Ранее антропологи установили, что женщины тоже охотились в доисторические времена.