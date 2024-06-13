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США не заберет систему Patriot у Польши, чтобы отдать Киеву

В Пентагоне заявили, что не намерены передавать Киеву систему Patriot из Польши

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Leah Millis/Reuters

Соединенные Штаты не намерены передавать Киеву систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Польши. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон не планируют снимать Patriot с ПВО Польши для передачи украинской стороне.

13 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ в настоящее время не обладает возможностями для предоставления Украине дополнительных систем Patriot.

В этот же день Италия объявила о поставке Украине второй зенитной ракетной батареи SAMP/T.

8 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренностей с западным партнерами по поставкам Украине новых систем противовоздушной обороны. По его словам, некоторые поставки «сработают более оперативно», другая часть будет доставлена ближе к осени.

Ранее немецкий журналист рассказал, в чем уязвимость украинской ПВО.

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