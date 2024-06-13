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Появилось видео, как в Москве водители в большой луже голыми руками чистят ливневки

На видео попали водители, которые голыми руками чистят ливневки в Москве

В сети распространяется видео, как московские водители вынужденно чистят ливневки голыми руками, стоя по пояс в воде в Бибирево. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Водители вручную чистят ливневки, чтобы ликвидировать потоп на пересечении улиц Мурановская и Пришвина», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как двое мужчин вытаскивают мусор из ливневой канализации и бросают его подальше в воду. Впоследствии потоп удалось ликвидировать. В службе городского хозяйства Москвы заявили, что «вода ушла самотеком в ливневки».

До этого на фоне осадков на севере столицы утонул автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

Также сообщалось, что после суперливня Москву парализовало из-за затопленных дорог.

Ранее на видео попало, как мужчина вынужден был поплыть по затопленной дороге в Москве.

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