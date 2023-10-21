Стало известно, как депрессия родителей влияет на вес их детей

Канадские ученые из Университета Далхаузи в Галифаксе изучили связь между депрессивным расстройством у взрослых и физическим состоянием их детей. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

Они пришли к выводу, что наличие эмоциональных нарушений (депрессия, биполярное расстройство) в семейном анамнезе родителей может сказаться на обмене веществ их потомков.

Исследование выявило значительную гендерную закономерность. Оказалось, что если у женщин были расстройства настроения, то у их дочерей в возрасте от 12 лет и старше появлялась склонность к быстрому набору массы тела по сравнению со сверстниками без такой генетической предрасположенности. Среди мальчиков такой тенденции не обнаружили.

Научная работа может иметь глубокие последствия для научного понимания связи между обменом веществ и психическим здоровьем. Изучение этих закономерностей способствует более целенаправленным медицинским вмешательствам и лечению.

Результаты также подчеркивают сложную взаимосвязь между генетикой, метаболическим здоровьем и психическим благополучием. Оно подтверждает идею, что психическое здоровье — это не только вопрос состояния мозга, оно глубоко переплетено с нашим физическим здоровьем, отметили ученые.

Ранее исследователи выяснили, что несладкий кофе помогает похудеть.