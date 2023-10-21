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Микробиологи предложили производить кислород на Марсе с помощью «живой краски»

MS: бактерии Chroococcidiopsis cubana смогут поглощать углекислый газ на Марсе

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NASA/JPL-Caltech/AP

Британские ученые из Университета Суррея разработали биокраску с вкраплением бактерий Chroococcidiopsis cubana, которые эффективно поглощают углекислый газ и выделяют кислород. По мнению исследователей, данный состав можно использовать как на Земле, так и в суровой среде Марса. Статья опубликована в научном журнале Microbiology Spectrum (MS).

Бактерии Chroococcidiopsis cubana обитают в пустынях, чьи условия напоминают марсианские. Микроорганизмы выживают благодаря способности к фотосинтезу даже в условиях крайне низкой освещенности.

Микробиологи создали специальное покрытие на основе латекса и наночастиц глины, в которой микроорганизмы могут безопасно существовать. Затем они в течение 30 дней наблюдали, как микробы справляются с поглощением углекислого газа и производством кислорода.

Оказалось, что «живая краска» стабильно выделяет кислород со скоростью до 0,4 грамма газа на грамм биомассы в сутки на протяжении всего месяца.

«Механически прочные, готовые к использованию биопокрытия, или «живые краски», могут помочь решить эти проблемы за счет сокращения потребления воды в обычно водоемких процессах на основе биореактора», — отметила автор исследования, бактериолог Сьюзи Хингли-Уилсон.

Ранее ученые предложили использовать крошечные водоросли вольфии для производства пищи и кислорода на Марсе.

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