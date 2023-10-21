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Российские ученые установили реальную высоту самого высокого водопада Крыма

РИА Новости: самый высокий водопад Крыма оказался на 18 метров выше, чем считалось

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Aleksander Lyskin/Global Look Press

Самый высокий водопад Крыма Учан-Су оказался на 18 метров выше, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли ученые из ФГБУН «НБС-ННЦ» и ФГБУ «Заповедный Крым».

Как пишет РИА Новости, исследователи измерили высоту водопада в октябре с помощью прибора Garmin Montana 700. Использовались параметры двух точек относительной высоты над уровнем моря, и по разнице показателей ученые получили абсолютную высоту Учан-Су, которая составила 116 метров. До этого в научной литературе указывалась высота 98 метров.

Географ и спелеолог Геннадий Самохин объяснил журналистам, что в теории высота водопада могла измениться из-за сильного паводка или других разрушительных явлений. Он также не исключил, что прибор Garmin мог выдать существенную погрешность в ущелье.

Учан-Су — одна из многих достопримечательностей, которые туристы посещают в Крыму. В последние годы на полуостров регулярно приезжают сотни путешественников, из-за чего республика постоянно оказывается в топе самых популярных направлений для туризма у аналитиков рынка.

Ранее стало известно, что имущество украинских олигархов в Крыму продадут за миллиард рублей.

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