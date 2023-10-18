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Ученые предупредили о риске вымирания половины косаток из-за токсичных химикатов

GSPI: более 150 видов диких животных находятся под угрозой из-за антипиренов

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Kenneth Balcomb/Center for Whale Research

Более 150 видов диких животных на всех континентах Земли обитают в зонах загрязнения антипиренами — химическими соединениями, которые добавляют в различные материалы для придания им огнестойкости. Об этом сообщили исследователи экологического научного проекта Green Science Policy Institute (GSPI).

Антипирены в том числе угрожают косаткам, красным пандам, шимпанзе и другим существам, находящимся под угрозой исчезновения.

«Антипирены на самом деле не делают корпуса телевизоров и салоны автомобилей более пожаробезопасными, но они могут нанести вред людям и животным», — отметила руководитель проекта Лидия Джал.

Среди обнаруженных в дикой природе химикатов оказались как старые и запрещенные к использованию химикаты, включая полихлорированные бифенилы (ПХБ) и полибромдифениловые эфиры, а также их более новые заменители — хлорированные парафины и фосфорорганические антипирены.

Хотя известно, что хлорированные парафины вызывают рак печени, щитовидной железы и почек у лабораторных животных, они по-прежнему широко применяются в потребительских товарах, а их ежегодный объем выпуска превышает 1 млн тонн.

Антипирены накапливаются в морских и наземных пищевых цепях, причем самые высокие их уровни наблюдаются у морских млекопитающих и хищных птиц. Например, уровни ПХБ в организмах косаток связаны с низкой выживаемостью детенышей и слабой иммунной системой. Стаи косаток в Гренландии, Гибралтарском проливе и на Гавайях уже пострадали из-за накопления антипиренов.

Ученые подсчитали, что из-за загрязнения морей бифенилами в мире может исчезнуть до половины глобальной популяции косаток.

Антипирены также обнаруживаются у видов, обитающих в далеких от мест производства, использования и утилизации районах. Например, высокие уровни химикатов нашли в организмах шимпанзе в охраняемом национальном парке Уганды. Это свидетельствует о потенциале переноса токсинов на большие расстояния.

Ранее российские ученые нашли тяжелые металлы в морских акваториях Египта.

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