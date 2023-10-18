Открытие новых планет заставило астрономов усомниться в уникальности Солнечной системы

Итальянские астрономы из Падуанской обсерватории обнаружили десятки похожих на Юпитер экзопланет в ближайшей к Земле группе звезд. Это может свидетельствовать, что устройство Солнечной системы не уникально. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты изучили данные о так называемой Движущейся группе звезд β Pic (BPMG), расположенной в 130 световых годах от нашей планеты. Эти звезды возникли из одного облака частиц, что означает, что эти небесные тела имеют схожий химический состав.

Исследования показало, что в BPMG входит по меньшей мере 30 звезд, чья масса сравнима или немного выше массы нашего Солнца. Вокруг 20 из них вращаются напоминающие Юпитер экзопланеты.

По словам астрономов, открытие подтверждает теорию, что наша звездная система образовалась из облака газа и пыли в среде с низкой плотностью. Оно также свидетельствует, что архитектура Солнечной системы может быть достаточно часто встречаться в космосе.

Ранее астрономы нашли источник крупнейшего в истории сейсмического события на Марсе.