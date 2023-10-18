Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Открытие новых планет заставило астрономов усомниться в уникальности Солнечной системы

NatComms: похожие на Юпитер экзопланеты сравнительно часто встречаются в космосе

close
100%
ESA/Hubble

Итальянские астрономы из Падуанской обсерватории обнаружили десятки похожих на Юпитер экзопланет в ближайшей к Земле группе звезд. Это может свидетельствовать, что устройство Солнечной системы не уникально. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Специалисты изучили данные о так называемой Движущейся группе звезд β Pic (BPMG), расположенной в 130 световых годах от нашей планеты. Эти звезды возникли из одного облака частиц, что означает, что эти небесные тела имеют схожий химический состав.

Исследования показало, что в BPMG входит по меньшей мере 30 звезд, чья масса сравнима или немного выше массы нашего Солнца. Вокруг 20 из них вращаются напоминающие Юпитер экзопланеты.

По словам астрономов, открытие подтверждает теорию, что наша звездная система образовалась из облака газа и пыли в среде с низкой плотностью. Оно также свидетельствует, что архитектура Солнечной системы может быть достаточно часто встречаться в космосе.

Ранее астрономы нашли источник крупнейшего в истории сейсмического события на Марсе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий