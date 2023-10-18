Обнаружена связь между удалением миндалин у детей и риском развития артрита

Ученые из Каролинского института (Швеция) обнаружили, что удаление миндалин в детском возрасте увеличивает риск развития артрита на 30%. Результаты исследования были опубликованы в RMD Open.

Артриты — это термин для обозначения группы различных воспалительных заболеваний суставов, поражающих их оболочку, капсулу (суставную сумку) и хрящ. Анкилозирующий спондилоартрит в основном возникает в позвоночнике и тазовых суставах, приводя к боли и скованности. Это заболевание обычно проявляется в молодом возрасте, и в тяжелых случаях может привести к сращиванию позвонков. Исследователи обнаружили, что этот тип артрита может быть спровоцирован удалением миндалин.

Ученые проанализировали истории болезни 5612 человек с анкилозирующим спондилитом и 22 042 здоровых людей. Оказалось, что риск развития заболевания повышают несколько факторов. Наличие одного или больше старших братьев и сестер увеличивало вероятность на 12-15%, перенесенные в детстве тяжелые инфекции — на 13%. Удаление миндалин в возрасте до 16 лет — на 30%.

Исследователи нашли несколько объяснений этому открытию. Применение антибиотиков в период серьезных инфекций негативно влияет на микробиом кишечника, что может способствовать развитию анкилозирующего спондилита. Кроме того, младшие дети, чей иммунитет еще слаб, могут заразиться инфекциями от старших братьев и сестер.

Нередко миндалины становятся объектом инфекционного процесса на фоне длительно существующего воспаления. Часто это связано с нарушениями функций иммунной системы, что может стать причиной развития воспалительного процесса и в суставах.

Ранее было названо самое эффективное лечение артритов.