Врач рассказал, что наносит самый большой вред организму

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян заявил, что жир является главным вредителем для человеческого организма. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам врача, к росту ожирения среди россиян привели пандемия коронавируса и снижение уровня физической активности.

«Ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет. Каждые лишние и личные 3 килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают в среднем продолжительность в жизни человека на 1 год», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что лишний вес может вызвать сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, подагру, грыжи позвоночника, а также рак толстого кишечника.

До этого ученые из университета Осаки (Япония) обнаружили, что люди из африканских стран, таких как Зимбабве, стали чаще страдать ожирением.

В некоторых африканских странах, где голод и недоедание исторически были проблемой, избыточный вес часто рассматривается как показатель хорошего здоровья и достатка.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.