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Количество людей с ожирением в «голодающих» странах парадоксальным образом растет

MDPI: люди из африканских стран стали чаще страдать ожирением

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Depositphotos

Ученые из университета Осаки (Япония) обнаружили, что люди из африканских стран, таких как Зимбабве, стали чаще страдать ожирением. Результаты исследования были опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

В некоторых африканских странах, где голод и недоедание исторически были проблемой, избыточный вес часто рассматривается как показатель хорошего здоровья и достатка. Однако сейчас темпы заболеваемости ожирением значительно ускорились.

В исследовании приняли участие 423 школьников из Зимбабве в возрасте 14-19 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников, зафиксировали их рост и вес, а также попросили рассказать о своих пищевых привычках.

Анализ показал, что 15,8% участников страдали ожирением или имели избыточный вес. Особенно часто заболевание диагностировали у девушек. Кроме того, учащиеся продемонстрировали низкий уровень осведомленности о том, какие пищевые привычки могут способствовать появлению лишних килограммов.

Исследователи отметили, что сейчас в африканских странах люди употребляют много переработанных, высококалорийных продуктов, ассоциирующихся с западным образом жизни. Авторы предположили, что образовательные программы на тему правильного питания могут помочь людям выстроить более здоровый рацион.

Ранее ученые назвали продукты питания, которые вызывают сильное привыкание.

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