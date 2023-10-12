Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нейробиологи выяснили, как травматические воспоминания влияют на мозг

Nature Communications: пережитый страх создает в мозге новые нейронные связи

close
100%
Shutterstock

Японские ученые из Национального института физиологических наук установили, что воспоминания о неприятных и вызывающих страх событиях вызывают физиологические изменения в мозге. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Предыдущие изыскания показали, что решающее значение при восстановлении воспоминаний о страхе у грызунов имеет дорсальная часть медиальной префронтальной коры (dmPFC). Однако способ кодирования и воспроизведения этих переживания был плохо изучен.

«dmPFC демонстрирует специфическую нервную активацию и синхронизацию во время извлечения воспоминаний о страхе и вызывает реакции страха, такие как замирание и замедление сердечного ритма», — объяснил ведущий автор исследования Масакадзу Агецума.

Научная группа использовала продольную двухфотонную визуализацию и различные методы вычислительной нейробиологии, чтобы определить, как меняется нейронная активность в префронтальной коре мышей.

Ученые выяснили, что в ответ на страх мозг формирует специальные нейронные связи для хранения этой информации.

Открытие поможет в дальнейших исследованиях, связанных с неврологическими изменениями, обучением и памятью.

Ранее ученые выяснили, что распространенные пестициды ухудшают память подростков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий