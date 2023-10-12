Нейробиологи выяснили, как травматические воспоминания влияют на мозг

Японские ученые из Национального института физиологических наук установили, что воспоминания о неприятных и вызывающих страх событиях вызывают физиологические изменения в мозге. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Предыдущие изыскания показали, что решающее значение при восстановлении воспоминаний о страхе у грызунов имеет дорсальная часть медиальной префронтальной коры (dmPFC). Однако способ кодирования и воспроизведения этих переживания был плохо изучен.

«dmPFC демонстрирует специфическую нервную активацию и синхронизацию во время извлечения воспоминаний о страхе и вызывает реакции страха, такие как замирание и замедление сердечного ритма», — объяснил ведущий автор исследования Масакадзу Агецума.

Научная группа использовала продольную двухфотонную визуализацию и различные методы вычислительной нейробиологии, чтобы определить, как меняется нейронная активность в префронтальной коре мышей.

Ученые выяснили, что в ответ на страх мозг формирует специальные нейронные связи для хранения этой информации.

Открытие поможет в дальнейших исследованиях, связанных с неврологическими изменениями, обучением и памятью.

Ранее ученые выяснили, что распространенные пестициды ухудшают память подростков.