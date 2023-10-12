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Особая противовоспалительная диета может помочь при затяжном COVID

TimesNewsUK: ягоды и жирная рыба могут облегчить симптомы затяжного COVID

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Freepik.com

Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) назвали список продуктов, тормозящих воспалительный процесс в организме. Их употребление может быть эффективно в борьбе с затяжным коронавирусом. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Длительный COVID — это заболевание, которое включает в себя широкий спектр симптомов, таких как одышка, спутанность сознания, усталость и депрессия, которые сохраняются в течение нескольких недель или даже месяцев острой фазы коронавирусной инфекции.

Ранее исследования показали, что затяжной COVID может быть вызван гипервоспалительной реакцией, возникающей, когда организм постоянно борется с вирусом. Диета, угнетающая этот процесс, уже доказала эффективность в борьбе с заболеваниями суставов.

В список продуктов, которые могут снизить интенсивность воспаления, входят оливковое масло, чеснок и лук, овощи, лосось, шпинат, виноград, зеленый чай, темный шоколад, авокадо, куркума, имбирь и ягоды.

Жирная рыба содержит эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты. Фрукты и ягоды — антиоксиданты, а куркума — куркумин. Эти вещества оказывают противовоспалительное действие.

Сейчас ученые планируют провести дополнительные исследования с участием добровольцев, чтобы доказать эффективность такой диеты.

Ранее выяснилось, что диета без злаков уменьшает боль в суставах и избавляет от усталости.

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