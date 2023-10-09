Океанографы обнаружили новые изменения в течении Гольфстрим

Американские ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в штате Массачусетс обнаружили новые изменения в океаническом течении Гольфстрим. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change.

Гольфстрим остается неотъемлемой частью глобальной климатической системы, принося теплые воды из Карибского бассейна к восточному побережью США. Протекая вдоль побережья, а затем пересекая Атлантический океан, этот мощный поток влияет на погодные условия и штормы, а также переносит тепло из тропиков в более высокие широты как часть так называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции.

Океанографы выяснили, что за последние 20 лет Гольфстрим нагревался быстрее, чем глобальный океан в целом, а также сместился к побережью. По их данным, за последние два десятилетия вода в течении потеплела в среднем примерно на 1 °C.

Команда также обнаружила, что Гольфстрим смещается ближе к берегу в среднем примерно на пять километров за десятилетие. Это означает, что Гольфстрим постепенно приближается к северо-восточному континентальному шельфу США.

Ранее ученые обнаружили убедительные признаки ослабления течения Гольфстрим.