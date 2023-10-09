В ВШЭ рассказали, применимы ли для России «нобелевские» выводы о гендерной дискриминации

В России в отличие от стран Европы и США разница в оплате труда мужчин и женщин объясняется условиями труда, рассказала «Газете.Ru» профессор факультета экономических наук Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Елена Котырло, которая провела собственные исследования на этот счет.

В частности, более низкую зарплату определяет работа с определенным графиком, близостью к дому, то есть это часто объясняется желанием самой женщины.

«Все-таки женщина может сделать свой личный выбор в пользу работы рядом с домом, в пользу жесткого графика без переработок. Это компромиссные факторы при установлении договора между сотрудником и работодателем. Также играет роль распределение по профессиям и отраслям: мужчины могут работать в экстремальных условиях, женщины чаще работают в сфере услуг. Тем более в России есть список профессий, на которых женщины не могут работать. И чем тяжелее и опаснее работа, тем больше зарплата. Это объективные причины гендерного разрыва по России», – отметила специалист.

Поэтому результаты анализа рынка труда в России не совпадают с выводами о гендерных различиях в оплате мужчин и женщин в США, данные о которых анализировала нобелевский лауреат этого года Клаудия Голдин.

«Мы стали прогрессивным государством гораздо раньше, чем США. У нас еще Ленин сказал: «Кухарка способна управлять государством» — и мы все это запомнили. При этом разница в оплате труда мужчины и женщины в России присутствует. Это около 20–30%. Но наши исследования, в которых мы имитируем подачу заявлений на работу от мужчин и женщин, не показали наличия дискриминации при приеме на работу», – рассказала Котырло.

Однако существуют выводы нобелевского лауреата, которые правдивы и для России. Так, Клаудия Голдин выяснила, что существует штраф за замужество: женатые получают зарплату меньше, чем те, кто живет в гражданском браке. Это связано с тем, что свободные люди легче могут менять работу, поэтому их удерживают более высокими зарплатами.

«Мы делали похожие работы для мужчин. У нас тоже такие результаты были получены», – заключила Котырло.

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