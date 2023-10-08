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Пифагора обвинили в плагиате

В Университете Ратгерса заявили, что Пифагор не был автором своей теоремы

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Urcia, A., Yale Peabody Museum of Natural History

Американский математик Брюс Ратнер из Университета Ратгерса считает, что Пифагор не был автором знаменитой теоремы. Свое исследование он представил в журнале Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing.

По словам исследователя, в Йельском университете хранится глиняная вавилонская табличка, которая датируется 1800-1600 годами до н.э. На ней изображен пример использования теоремы Пифагора, который родился 1000 лет спустя после производства таблицы — в 570-490 годах до нашей эры.

Историкам известно, что сочинения Пифагора не сохранились. Ученый считает, что Пифагор не мог придумать теорему, а авторство ему приписали его ученики. Это подтверждает тот факт, что ему приписывали многие открытие, которые ему на самом деле не принадлежали.

«Существуют конкретные доказательства, которые бесспорно указывают на то, что теорема Пифагора была открыта и доказана вавилонскими математиками за 1000 лет до рождения Пифагора. Скорее он просто популяризировал ее, что не умаляет его заслуг перед наукой», — подчеркнул Ратнер.

Ранее археологи нашли древнейшие следы человека в Северной Америке.

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