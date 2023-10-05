Высокий уровень «хорошего» холестерина в крови связан с развитием деменции

Ученые из Бостонского университета в США обнаружили, что высокий уровень так называемого «хорошего» холестерина может увеличить риск развития деменции. Механизмы, лежащие в основе этого процесса, пока не изучены. Об этом сообщает DailyMail.

Холестерин — это органическое вещество жировой природы, которое содержится в составе мембран всех клеток животных и человека. Он обеспечивает синтез стероидных и половых гормонов, витамина D и желчных кислот. Холестерин не может самостоятельно транспортироваться кровотоком. Для этого нужны липопротеины — молекулы, которые переносят его к тканям и органам.

Один из типов липопротеинов (ЛПВП) обладает высокой плотностью – это «хороший» холестерин, выводящий из организма лишний жир

Оказалось, что у людей с повышенным уровнем «хорошего» холестерина более высокий риск развития деменции.

В исследовании приняли участие 185 тысяч человек. Средний возраст участников составлял 70 лет. Ни у кого из испытуемых не было деменции.

Каждые два года испытуемые вносили в анкеты данные о состоянии здоровья и регулярно измеряли уровень холестерина в крови. Наблюдение за участниками велось около девяти лет. За этот период у 25 214 человек развилась деменция.

Участники с высоким содержанием холестерина ЛПВП в крови (65 миллиграмм на децилитр) при норме выше 40 мг/дл для мужчин и 50 мг/дл для женщин оказались в группе риска развития деменции. Вероятность появления этого заболевания у таких испытуемых была на 15% выше.

Кроме того, участники с низким уровнем ЛПВП (от 11 до 41 мг/дл) также столкнулись с повышенной вероятностью развития деменции. Риск появления заболевания был на 7% выше.

Ученые пока не могут предположить, какие процессы, приводящие к развитию деменции, запускают избыток холестерина ЛПВП.

Ранее ученые создали первый в мире препарат, снижающий холестерин.