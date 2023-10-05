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Ученые рассказали, какой орган «живет» после смерти человека

EP: микробиом кишечника функционирует даже после смерти человека

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Depositphotos

Ученые из Университета Теннеси в США обнаружили, что микробиом кишечника продолжает функционировать даже после смерти человека. Бактерии и клетки сохраняют активность от нескольких месяцев до нескольких лет после разложения мягких тканей тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecological Processes (EP).

Микробиом кишечника — это совокупность различных бактерий, которые населяют этот орган. Человеческий микробиом состоит из более чем ста триллионов клеток, а его вес составляет примерно 2-3 килограмма.

В результате эксперимента ученые установили, что ДНК бактерий, находящихся в кишечнике, можно обнаружить в могилах людей спустя месяцы и даже годы после их смерти. Клетки микробиома способны функционировать без доступа к кислороду, питаясь запасами организма.

Также микробиом кишечника участвует в разложении тела, разрушая белки органов и тканей. В ходе этого процесса высвобождается азот, который легко могут усвоить микробы, растения и животные-падальщики.

Кроме того, клетки микробиома могут взаимодействовать с местными почвенными микроорганизмами. Это объясняет появление процветающей растительности на земле, где происходит распад.

Ранее ученые преобразовали почвенные микробы в поглотители пластика.

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