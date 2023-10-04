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Астронавты NASA полетят на Луну в скафандрах от Prada

Prada и Axiom Spacе разработают скафандры для лунной миссии NASA Artemis III

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Axiom Space Systems

Итальянский дом моды Prada будет сотрудничать с компанией Axiom Spacе при создании экипировки для лунной миссии NASA Artemis III. Об этом сообщается на сайте Axiom Spacе.

Миссия Artemis III, запланированная на 2025 год, станет первой высадкой на Луну после высадки корабля «Аполлон-17» в декабре 1972 года и первой высадкой женщины на Луну.

«Мы очень рады сотрудничать с Prada в создании скафандра Axiom Extravehicle Mobility Unit (AxEMU)», — сказал гендиректор Axiom Spacе Майкл Суффредини.

Он отметил, что технический опыт Prada в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна принесет передовые технологии, необходимые для обеспечения не только комфорта астронавтов на поверхности Луны, «но и столь необходимого учета человеческого фактора, отсутствующего в устаревших скафандрах».

В компании также рассказали, что инженеры Prada будут работать вместе с командой Axiom Space Systems на протяжении всего процесса проектирования, разрабатывая решения в отношении материалов и конструктивных особенностей для защиты от уникальных проблем космоса и лунной среды. Там подчеркнули, что новый скафандр предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса, а также предложит NASA коммерчески разработанные человеческие системы, необходимые для доступа, жизни и работы на Луне и вокруг нее.

Ранее сообщалось, что NASA изучит луну Юпитера Ио с помощью телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

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