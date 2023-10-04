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Ученые выяснили, как мурлыкают домашние кошки

Current Biology: мягкие подушечки в голосовых связках позволяют кошкам мурчать

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Международная группа ученых из Австрии, Швейцарии и Чехии раскрыла секрет мурчания кошек. Они пришли к выводу, что питомцы мурлыкают благодаря специальным подушечкам из соединительной ткани, встроенным в голосовые связки животных. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology.

Специалисты долгое время не могли понять, как котам удается производить характерное низкое мурлыканье, поскольку низкочастотные звуки обычно издают более крупные животные с длинными голосовыми связками.

Новое открытие показало, что кошачье мурчание может быть пассивным аэродинамическим эффектом, которое автоматически продолжается после того, как мозг посылает инициирующий сигнал. Это значит, что любимцам не нужно постоянно сокращать связки, чтобы мурлыкать.

«Эти низкочастотные вибрации голосовых связок включают особый голосовой режим с необычно длинным закрытым коэффициентом», — пишут исследователи в статье.

Мурлыкающие подушечки состоят из коллагеновых и эластиновых волокон. Опыты показали, что эти маленькие (до 4 мм в диаметре) образования способны издавать мурчание в результате самоподдерживающихся колебаний голосовых связок. Для мурлыканья кошке достаточно просто дышать.

«Хотя наши данные не полностью отвергают гипотезу об активном мышечном сокращении, вызывающем мурлыканье, они показывают, что гортань кошки может легко производить звуки в режиме мурлыканья с основными частотами от 25 до 30 Гц без нервного воздействия», — отметили исследователи.

Причина, по которой кошки мурлыкают, остается загадкой. Некоторые теории предполагают, что мурчание указывает на удовлетворенность и поощряет дальнейшее взаимодействие с людьми. Исследования также показывают, что мурлыканье может быть лечебным механизмом.

Исследование может привести к новому пониманию роли мурлыканья в здоровье и благополучии кошек. Это поможет ученым разработать новые технологии, имитирующие мурчащий звук, например успокаивающие устройства для кошек или даже новые методы облегчения боли и беспокойства.

Ранее психологи развенчали некоторые вредные мифы о кошках.

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