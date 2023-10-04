Обнаружено, что тренировка памяти в молодом возрасте помогает сохранить ее в старости

Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии выяснили, что тренировка памяти в молодости способствует ее сохранению в преклонном возрасте. Старые мыши, которые в молодом возрасте выполняли упражнения на развитие памяти, лучше справились с тестом на когнитивные способности. Об этом сообщает SciTechDaily.

Ученые разделили грызунов на две группы. Первая группа мышей прошла краткосрочные тренировки на запоминание и ориентирование в пространстве в возрасте трех-пяти месяцев, а затем когда мышам было около одного года. Вторая группа вообще не выполняла упражнения.

В возрасте 19-23 месяцев обе группы грызунов были подвергнуты тесту на оценку когнитивных способностей. Мышей поместили на открытую площадку, по которой нужно было перемещаться, чтобы добыть лакомство. Результаты показали, что грызуны, которые ранее выполняли упражнения на ориентацию в пространстве и запоминание, получили больше пищи и были более скоординированы при поиске.

Способность к обучению, кратковременная память, а также двигательные и мотивационные функции у мышей из первой группы оставались неизменными, несмотря на старение. Кроме того, грызуны продемонстрировали феномен поведенческой маркировки. Поведенческая маркировка — это преобразование кратковременной памяти в долговременную посредством ассоциации с новым опытом. Вероятнее всего, мыши смогли выявить сходство между предыдущими испытаниями и финальным тестом на когнитивные способности.

Ученые отметили, что исследование может послужить ключом к пониманию процессов запоминания и забывания не только у мышей, но и у человека.

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