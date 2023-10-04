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Ученые назвали вид спорта, который подвергает игроков риску развития рака кожи

SciTechDaily: у любителей гольфа высокий риск развития рака кожи

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Depositphotos

Исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что гольфисты подвергаются повышенному риску развития рака кожи по сравнению с остальным населением. Оказалось, что у каждого четвертого игрока в гольф была диагностирована меланома. Об этом сообщает SciTechDaily.

Гольф — это игра, которая представляет собой сочетание физической активности, работы ума и общения. Кроме того, это подходящий способ держать себя в форме. Во время игры участники проходят не менее пяти-семи километров по полю с дополнительным грузом в виде сумки с клюшками.

Тем не менее, долгое нахождение на открытом пространстве под солнцем представляет серьезный риск для здоровья. Используя данные ресурса Golf Australia, ученые пригласили несколько тысяч австралийцев принять участие в исследовании. Выяснилось, что у 27% гольфистов была ранее диагностирована меланома. По сравнению с остальным населением риск возникновения рака кожи среди любителей гольфа был в 2,42 раза выше.

Меланома кожи — злокачественная опухоль, возникающая в результате трансформации и размножения пигментных клеток меланоцитов. Фактором, значительно повышающим риск развития меланомы, является интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения, которое испускает солнце. Авторы исследования отметили, что во время игры в гольф необходимо обезопасить себя, надев головной убор и закрытую одежду. Также не стоит пренебрегать использованием солнцезащитного крема.

Ранее дерматолог объяснила, как часто нужно обращаться к врачу для проверки на рак кожи.

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