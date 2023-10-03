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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике присудили за импульсы света для изучения электронов

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Anders Wiklund/TT News Agency/Reuters

Нобелевская премия по физике 2023 года присуждена трем физикам: Пьеру Агостини из Университета штата Огайо, Ференцу Краушу из Института квантовой оптики имени Макса Планка, а также Энн Л'Юйе из Университета Пьера и Марии Кюри. Об этом сообщили представители Нобелевского комитета на церемонии.

Три Нобелевских лауреата продемонстрировали способ создания чрезвычайно коротких импульсов света, которые можно использовать для изучения электронов внутри атомов и молекул.

В мире электронов изменения происходят за несколько десятых аттосекунды – аттосекунда настолько коротка, что за одну секунду их происходит столько, сколько было секунд с момента рождения Вселенной. Эксперименты лауреатов привели к появлению импульсов света, измеряемых в аттосекундах. Эти импульсы могут быть использованы для получения изображений процессов внутри атомов и молекул.

В 2022 году премия досталась физикам Алену Аспе из Университета Париж-Сакле, Джону Клаузеру из исследовательской компании J. F. Clauser & Associates и Антону Цайлингеру из Венского университета за эксперименты в области квантовой запутанности, изучение нарушений неравенств Белла и «новаторство в квантовой информатике».

Ранее стало известно, кому присудили премию по физиологии и медицине.

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