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Ученые выяснили, как наводнения влияют на риск раннего ухода из жизни

BMJ: паводки повышают преждевременную смертность от всех причин на 2%

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Виталий Аньков/РИА Новости

Австралийские ученые из Университета Монаша изучили связь между наводнениями и ранним уходом из жизни. Они выяснили, что пострадавшие при паводке люди подвергаются повышенному риску гибели в первые недели и месяцы после самого бедствия. Исследование опубликовано в научном журнале British Medical Journal (BMJ).

Эксперты изучили 761 общину из 34 стран, которые пережили хотя бы одно наводнение за десятилетие с 2000 по 2019 год, проанализировав в общей сложности 47,6 млн случаев ухода из жизни от любых причин, включая 11,1 млн летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний и 4,9 млн скончавшихся от респираторных заболеваний за период исследования.

Специалисты выяснили, что частота летальных исходов от всех причин увеличивается на 2,1% достигает своего пика после 25 дней и сохраняется в течении 50-60 дней после затопления. Из-за пережитого наводнения в указанный период риск не оправиться от сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 2,6%, а от респираторных болезней — на 4,9%.

На паводки приходится чуть меньше половины (43%) всех стихийных бедствий в мире. По прогнозам, их сила, продолжительность и частота будут нарастать по мере изменений климата. Почти четверть (23%) населения Земли напрямую подвергаются воздействию паводков.

Ранее эксперты ВОЗ и Международного Красного креста заявили, что тела жертв паводков и других стихийных бедствий обычно не угрожают здоровью населения.

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