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Ученые нашли экологичный способ очистки редкоземельных металлов микробами

Scientific Reports: химикаты для обработки руд заменили бактериями S. oneidensis

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Science China Press

Американские ученые из Корнельского университета предложили очищать редкоземельные металлы с помощью модифицированных бактерий Shewanella oneidensis (S. oneidensis). Метод может стать экологичной альтернативой переработке руды с помощью сильных кислот и растворителей. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

«Проблема нынешних методов очистки редкоземельных элементов заключается в том, что они в значительной степени полагаются на органические растворители и агрессивные химикаты. Это дорогостоящие и вредные для окружающей среды методы. У нас есть «зеленая альтернатива», которая использует микробы для избирательной адсорбции и очистки редкоземельных элементов, устраняя необходимость в опасной химии», — отметил ведущий автор статьи, доцент кафедры биологической и экологической инженерии Баз Барстоу.

Ученые исследовали 3373 части генома S. oneidensis и обнаружили 242 гена, отвечающие за предпочтения микроба в переработке редкоземельных элементов. Модификация микроорганизма позволила сократить продолжительность процесса почти на треть.

Научная группа планирует создать пилотную систему очистки к 2028 году. По словам исследователей, колонны для обогащения редкоземельных руд с помощью бактерий будут занимать намного меньше места по сравнению с традиционными установками, смесителями и отстойниками длиной в несколько километров.

Ранее биоинженеры заставили кишечную палочку генерировать электричество при очистке сточных вод.

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