Астроном назвал радиус поиска жизни в космосе

Американский астроном из Калифорнийского университета в Санта Круз Пьеро Мадау назвал приблизительной радиус, в котором может быть обнаружена внеземная жизнь. Согласно его расчетам, поиски стоит вести на расстоянии до 65 световых лет от нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Astrophysics (EPA).

Ученый представил математическую основу для расчета населения обитаемых планет в пределах 100 парсеков (326 световых лет) от нашего Солнца. Предполагая, что Земля и Солнечная система соответствуют норме, Мадау подсчитал, что этот объем космоса может содержать до 11 тыс. экзопланет земного типа, которые вращаются вокруг обитаемых зон своих звезд.

В своем исследовании астроном рассмотрел, как зависящие от времени факторы сыграли жизненно важную роль в возникновении жизни в нашей Вселенной. Сюда входит история звездообразования нашей галактики, обогащение межзвездной среды тяжелыми элементами (сформированными в недрах первых звезд), образование планет и распределение воды и органических молекул между планетами.

Жизни потребовалось около 500 миллионов лет, чтобы выйти из первобытных условий, существовавших на Земле около 4 млрд лет назад.

Примерно через 500 млн лет после этого фотосинтез возник в форме одноклеточных организмов, которые метаболизировали углекислый газ и производили газообразный кислород в качестве побочного продукта. Это постепенно изменило химический состав нашей атмосферы и, в конечном итоге, привело к возникновению сложных форм жизни.

Используя общепринятую временную шкалу возникновения жизни на Земле и применяя консервативную оценку распространенности жизни на других планетах, модель Пьеро Мадау также указала, как далеко может находиться ближайшая экзопланета, на которой может существовать жизнь.

«Итак, если микробная жизнь возникла так же быстро, как и на Земле, можно ожидать, что ближайшая обитаемая планета, похожая на Землю, будет находиться на расстоянии менее 20 парсеков или 65 световых лет от нас», — сказал ученый.

Ранее ученые создали ИИ для поиска жизни на Марсе и других планетах.