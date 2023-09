Ученые создали ИИ для поиска жизни на Марсе и других планетах

Международная группа ученых из США и Японии разработала метод поиска следов жизни с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам исследователей, алгоритм определяет биологические образцы с точностью до 90%. Статья опубликована в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Новый тест показывает, входили ли в предмет анализа связанные с жизнью компоненты. Специалисты рассчитывают применять его для обнаружения признаков существования организмов на Марсе без необходимости отправлять пробы на Землю.

Ученые обучили ИИ на данных молекулярного исследования 134 известных абиотических и биотических образцов. В ходе испытаний алгоритм успешно идентифицировал такие объекты, как раковины, зубы, кости, листья и человеческие волосы и клетки организмов, а также остатки древней жизни, изменившиеся в ходе геологических процессов — уголь, нефть, янтарь и окаменелости возрастом в сотни миллионов лет.

Эксперты считают, что разработанная ими технология также поможет решить ряд научных загадок на Земле, отыскав древнейшие микробы в отложениях, сформировавшихся 3,5 млрд лет назад.

Ранее ученые разработали новый способ для поиска жизни на Марсе с помощью анализа почвы.