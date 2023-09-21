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Ученые превратили вирусы в нанооружие против сельскохозяйственных вредителей

Nano Letters: вирусные наночастицы поражают паразитов растений глубоко в почве

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Global Look Press

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали наночастицы на основе вирусов растений, способные добираться до укоренившихся глубоко в почве организмов-вредителей. Исследование опубликовано в научном журнале Nano Letters.

Открытие должно помочь фермерам эффективно бороться с паразитическими нематодами, поражающими корневые зоны сельскохозяйственных культур, а также минимизировать издержки от использования токсичных химикатов.

Нематод обычно травят пестицидами, однако эти вещества обычно задерживаются в верхних слоях почвы и с трудом достигают корней. Из-за этого земледельцам приходится использовать большое количество ядохимикатов, что отравляет землю и грунтовые воды.

Наночастицы калифорнийских исследователей способны доставлять молекулы пестицидов на нужную глубины и точечно действовать на паразитов. Разработка была вдохновлена открытиями в медицине, где также применяются наночастицы для адресного применения лекарств.

Основой для транспорта пестицидов стал вирус табачной мозаики, который легко проникает сквозь грунт. Ученые модифицировали частицы, сделав их безопасными для растений, а затем смешали с растворами пестицидов. В лабораторных условиях вирусный препарат уничтожил не менее половины нематод.

Ранее микробиологи нашли неизвестный вирус-бактериофаг в Марианской впадине.

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