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Астрономы обнаружили сверхплотную планету из твердого металла

TAJL: в 31 световом годе от Земли найден железный шар размером с наш мир

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Chris Smith/NASA

Итальянские астрономы из Туринского университета обнаружили необычную экзопланету Глизе 367 b или Тахай, вращающуюся вокруг красного карлика Глизе 367 в созвездии Паруса приблизительно в 31 световом годе от Земли. Ученые выяснили, что Глизе 367 b по размерам сравнима с нашим миром, однако вдвое плотнее и представляет собой шар из твердого металла. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Другой особенностью «железной» планеты оказалась ее огромная скорость вращения вокруг своего светила. Год на Тахае длится лишь 7,7 земного часа. Из-за близкой орбиты экзопланета получает в 500 раз больше радиации, чем Земля — от Солнца. Дневная температура на Глизе 367 b составляет около 1500 °C.

По мнению ведущего автора исследования Элизы Гоффо, Глизе 367 b в нынешнем виде может оказаться железным ядро планеты, потерявшей свою каменистую мантию в результате некой катастрофы планетарного масштаба. Таким событием могло стать столкновение с другими формирующими протопланетами.

Другая гипотеза предполагает, что в прошлом Глизе 367 b была газовым гигантом, похожим на Нептун, однако в какой-то момент переместилась слишком близко к звезде и потеряла всю атмосферу, сохранив лишь плотный металлический центр.

Ранее астрономы нашли метан и углекислый газ в атмосфере похожей на Землю планеты.

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