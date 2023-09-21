Воссоздано лицо средневекового мужчины из Польши, страдавшего от двух форм карликовости

Бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес воссоздал лицо карлика, жившего в Польше между X и XI веками. Исследование опубликовано в каталоге препринтов bioRxiv.

В 1990 году археологи обнаружили в Польше кости человека, жившего между X и XI веками. 3D-анализ показал, что у мужчины были сразу две формы карликовости. Это редчайшее состояние ранее никогда не было зарегистрировано археологами.

Исследователи получили представление о том, как могло выглядеть тело мужчины: у него были короткие ребра и широкие бедренные кости, что характерно для ахондроплазии — состоянии, при котором человек имеет короткие конечности, туловище среднего размера и голову больше среднего. У него также были вывернутые локти и высокое арочное небо, что указывает на другое редкое заболевание — дисхондростеоз Лери-Вейля.

В новом исследовании, лидером которого стал Цицеро Мораес, ученые установили, как выглядело лицо польского карлика. Для реконструкции команда использовала сканы черепа человека, предоставленные нашедшими его исследователями.

«Чтобы узнать размер других структур, например, носа, ушей, губ и других черт лица, мы сделали серию проекций на основе измерений, выполненных с помощью компьютерной томографии живых людей», — объяснил Мораес в комментарии для Live Science.

Мужчина имел круглое лицо, выдающийся лоб и крупную голову.

Биоархеолог Магдалена Матчак, которая была в группе ученых, впервые нашедших кости мужчины в Польше, но не участвовала в новом исследовании, заметила несколько черт лица, указывающих на карликовость.

«Реконструкция лица выявила особенности, связанные с ахондроплазией — заболеванием, от которого страдал мужчина, — например, впадину носовой области и недоразвитость средней части лица. Воссоздание внешнего вида лица на основе 3D-моделей важно, поскольку оно позволяет нам встретиться лицом к лицу с человеком из прошлого», — отметила она в комментарии Live Science.

Ранее ученые нашли ранее неизвестный вирус на дне Марианской впадины.