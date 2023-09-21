«Джеймс Уэбб» впервые запечатлел центр самого далекого скопления галактик

Японские астрономы из Цукубского университета впервые получили снимки ядра самого далекого из известных галактических скоплений — протокластера A2744z7p9OD, расположенного в 13,14 млрд световых лет от Земли. Изображения были сделаны с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» и Атакамского большого миллиметрового телескопа (ALMA). Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Изучение сверхдальних космических объектов позволяет ученым заглянуть во времена зарождения Вселенной, поскольку они сегодня видят то, как галактики выглядели 13 млрд лет назад.

Исследовательская группа проанализировала центральную область A2744z7p9OD с помощью спектроскопии и обнаружила свет ионов водорода в области шириной 36 тыс. световых лет, что эквивалентно половине радиуса нашей галактики Млечный Путь.

Кроме того, астрономы зафиксировали выбросы пыли в трех из четырех галактик кластера. Это первое открытие пылевых извержений в столь далеком прошлом. Считается, что космическая пыль появилась в результате взрывов сверхновых в конце эволюции массивных звезд.

Ученые провели моделирование формирования галактик, чтобы теоретически проверить, как формировались и развивались четыре галактики в центральной области скопления. Результаты показали, что область плотных частиц газа возникла примерно через 680 млн лет после Большого взрыва.

Ранее «Джеймс Уэбб» заснял красочные реактивные выбросы из полюсов молодой звезды, похожей на Солнце.