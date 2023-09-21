Установлено, что участие отца в учебном процессе повышает успеваемость ребенка

Ученые из Лидсского университета в Великобритании обнаружили, что успеваемость младших школьников выше, если если их отцы принимают участие в обучении. Дети, которые регулярно играют, читают и рисуют с отцом, оказались академически умнее своих ровесников. Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 4966 семей. Ученые собрали данные об успеваемости детей, проанализировав их школьные тесты, и пришли к выводу, что у первоклассников с хорошими оценками были внимательные отцы, которые вовлекали детей в развивающие игры, чтение и занятия музыкой с трех лет. Также было установлено, что участие отца в учебном процессе пятилетних детей способствует хорошей успеваемости в возрасте семи лет. Кроме того, обучение с отцом положительно влияет на успеваемость независимо от пола, этнической принадлежности ребенка и уровня дохода семьи.

Исследователи также добавили, что участие матери оказывает большее влияние на эмоциональное и социальное поведение ребенка, чем на его успехи в обучении.

Ранее ученые выяснили, какие факторы способствуют развитию мыслительных способностей у детей.