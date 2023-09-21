Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Установлено, что участие отца в учебном процессе повышает успеваемость ребенка

MedicalXpress: школьники с внимательными отцами более успешны в учебе

close
100%
Pexels

Ученые из Лидсского университета в Великобритании обнаружили, что успеваемость младших школьников выше, если если их отцы принимают участие в обучении. Дети, которые регулярно играют, читают и рисуют с отцом, оказались академически умнее своих ровесников. Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 4966 семей. Ученые собрали данные об успеваемости детей, проанализировав их школьные тесты, и пришли к выводу, что у первоклассников с хорошими оценками были внимательные отцы, которые вовлекали детей в развивающие игры, чтение и занятия музыкой с трех лет. Также было установлено, что участие отца в учебном процессе пятилетних детей способствует хорошей успеваемости в возрасте семи лет. Кроме того, обучение с отцом положительно влияет на успеваемость независимо от пола, этнической принадлежности ребенка и уровня дохода семьи.

Исследователи также добавили, что участие матери оказывает большее влияние на эмоциональное и социальное поведение ребенка, чем на его успехи в обучении.

Ранее ученые выяснили, какие факторы способствуют развитию мыслительных способностей у детей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях