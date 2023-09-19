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Ученые выяснили, как рождение ребенка с аутизмом влияет на брак

JFP: рождение ребенка с аутизмом повышает риск развода на 40%

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Американские психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелеса проанализировали количество разводов в семьях, где есть дети с расстройствами аутического спектра (РАС). Оказалось, что такие браки чаще всего распадаются в первые пять лет после рождения ребенка с РАС. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Family Psychology (JFP).

Для людей с аутизмом характерны проблемы с взаимодействием, общением и поведением. Уход за ребенком с РАС может быть трудозатратным и требовать дополнительных расходов. Эти факторы способны стать испытанием на прочность для супружеских отношений.

В исследовании участвовали 108 семей, в которых были дети с аутизмом. Ученые использовали комбинацию опросов и оценок для сбора данных о семейном положении, возрасте ребенка при разводе, образовании родителей и других аспектах. Они также отслеживали, сколько лет было детям, когда их родители решали разойтись.

Оказалось, что 40% разводов в таких семьях произошли в первые пять лет после рождения ребенка, а 25% — когда ребенку было от 10 до 15 лет. К моменту 30-летия сына или дочери с РАС, количество разводов увеличилось до 36%.

Ученые отметили, что родители детей с аутизмом разводятся чаще, чем родители, на попечении которых находятся дети с более серьезными нарушениями развития.

С риском развода были связаны различные факторы. Семьи с менее образованными родителями и более молодыми матерями расходились чаще. Кроме того, вероятность разрыва отношений между родителями повышалась, если у ребенка с РАС были братья или сестры.

По словам психологов, исследование дало представление о количестве разводов среди родителей детей с аутизмом. Эти знания должны содействовать адаптации услуг социальной поддержки, чтобы помочь родителям особенных детей справиться с трудностями.

Ранее ученые нашли семь признаков аутизма у Эркюля Пуаро — гениального сыщика из романов писательницы Агаты Кристи.

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