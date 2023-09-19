Aditya-L1 вышла на траекторию, ведущую к заданной точке

Индийская космическая организация (ISRO) объявила, что автоматическая космическая станция Aditya-L1 успешно завершила свой пятый маневр и вышла на траекторию, которая приведет ее к заданной точке для изучения Солнца. Об этом ISRO сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

В сообщении говорится, что космический аппарат находится на траектории, направляющей его к точке L1 между Солнцем и Землей. Через примерно 110 дней Aditya-L1 будет помещен на орбиту около L1.

ISRO также отметила, что станция Aditya-L1 уже начала собирать научные данные о Солнце. Аппарат был запущен 2 сентября и планируется, что он будет размещен на гало-орбите вблизи точки Лагранжа (точка L1) между Солнцем и Землей на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли. В этой точке космическая станция сможет неподвижно наблюдать за Солнцем и регистрировать его излучение, так как в этой зоне отсутствуют солнечные затмения. Кроме того, Aditya-L1 будет находиться вдали от магнитного поля Земли, чтобы избежать его влияния на измерения.

Станция оснащена семью исследовательскими системами для изучения различных параметров Солнца. Аппарат будет анализировать поток частиц, идущих от Солнца, измерять магнитное поле, исследовать солнечную корону и динамику корональных выбросов массы. Кроме того, станция будет изучать солнечную фотосферу и хромосферу, а также измерять колебания солнечного излучения.

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