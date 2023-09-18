Стало известно, что женщинам реже делают искусственное дыхание в общественных местах

Женщинам реже делают искусственное дыхание и сердечно-легочную реанимацию (СЛР) в общественных местах. Такую помощь, скорее всего, предоставят мужчинам. Об этом говорится в исследовании, представленном на Европейском конгрессе по неотложной медицинской помощи (EUSEM).

Авторы научной работы из Монреальского института сердца в Канаде использовали данные о 39,3 тыс. случаев остановки сердца, произошедших за пределами больниц с 2005 по 2015 год. Они обнаружили, что только чуть больше половины (54%) пациентов получили СЛР от посторонних людей, оказавшихся рядом в экстренной ситуации. При этом женщин пытались спасти в 52% инцидентов, а мужчин — в 55%.

Если остановка сердца случалась в общественном месте, то искусственное дыхание мужчинам делали в 68% случаев, тогда как женщин старались реанимировать в 61% ситуаций.

Исследователи пришли к выводу, что шансы для женщин быть спасенными с помощью СЛР при отказе сердца снижаются на 9% за каждое десятилетие возраста по сравнению с мужчинами.

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