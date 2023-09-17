Найден способ восстановить тропические леса после вырубки

Ученые Оксфордского университета с помощью 20-летнего эксперимента доказали, что высаживание комбинации различных саженцев на месте вырубленных тропических лесов ускоряет их восстановление. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

С помощью спутниковых снимков ученые сравнили восстановление 125 различных участков на площади вырубленного тропического леса на островах Борнео (Малайзия). Результаты показали, что участки, засаженные смесью из 16 местных видов деревьев, быстрее восстановили площадь кроны и общую биомассу деревьев по сравнению с участками, где посадили один-четыре вида деревьев.

Однако даже участки, на которых был высажен один вид деревьев, восстанавливались быстрее, чем те, которые были оставлены для естественного восстановления.

По мнению исследователей, вероятная причина такого результата заключается в том, что разные виды деревьев дополняют друг друга, улучшая общее функционирование и стабильность экосистемы. Например, некоторые виды тропических деревьев более устойчивы к засухе, поскольку они производят большее количество защитных веществ, которые придают лесу устойчивость к периодическим периодам небольшого количества осадков.

«Важно, что наши результаты показывают, что вырубленные леса могут восстановиться до тех пор, пока они не будут переоборудованы для сельскохозяйственного использования, например, для плантаций масличных пальм. Они также подчеркивают необходимость сохранения биоразнообразия в нетронутых лесах, чтобы мы могли восстановить его на уже вырубленных территориях», — отметил ведущий автор Райан Вериард.

Тропические леса покрывают всего 6% поверхности суши планеты, при этом являясь домом для примерно 80% известных видов и выступают в качестве основных поглотителей парниковых газов. В период с 2004 по 2017 год было потеряно 43 миллиона гектаров тропических лесов.

Ранее ученый рассказал о количестве леса, ежегодно нелегально вырубаемого в России.