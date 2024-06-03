Россияне впервые за пять лет лет могут остаться без Кубка Стэнли

Впервые за последние пять лет только в одной команде-финалисте розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли есть российские хоккеисты, сообщает Sports.

«Флориду Пантерз», которая сойдется в решающей серии сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», выступают россияне голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

В канадской команде россияне не присутствуют. Последний раз одна из команд-участниц финала была без российских игроков в 2019 году — тогда «Бостон», в составе которого не было игроков из России, уступил «Сент-Луису», за который выступал Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

Первый матч финальной серии состоится 9 июня в 3:00 (мск).

Кубок Стэнли вручается команде-победительнице розыгрыша плей-офф НХЛ. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде, уступив в серии до четырех побед «Далласу».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что три российских хоккеиста сыграют в финале Кубка Стэнли.